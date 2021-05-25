В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, информация появилась на официальном сайте.

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В сообщении отмечается, что договоренность была достигнута, и переговоры состоятся. Главы государств обсудят стратегическую стабильность и сотрудничество в борьбе с пандемией, а также российско-американские отношения.

Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента России с января 2020 года.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВстречаДжо БайденВладимир Путин
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