В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

В сообщении отмечается, что договоренность была достигнута, и переговоры состоятся. Главы государств обсудят стратегическую стабильность и сотрудничество в борьбе с пандемией, а также российско-американские отношения.

Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента России с января 2020 года.

