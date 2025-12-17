Что станет красной линией для Турции в украинском конфликте
Самое главное для Эрдогана сейчас – не стать политическим заложником отношений с Россией или с Западом, сказал НСН Икбаль Дюрре.
Красной линией для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать гибель граждан страны из-за украинского конфликта либо прямое доказательство вины России или Украины в ударах по турецким кораблям, чего на данный момент нет, сказал НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Турецкий лидер ранее заявил, что нанесение ударов по судам в Черном море создает угрозу безопасности судоходства. По его словам, подобные нападения «никому не приносят никакой пользы». Дюрре указал на аккуратный тон президента Турции, который не хочет портить отношения ни с Россией, ни с Западом без веских причин.
«Турецкая сторона не делала заявлений в адрес какой-то страны. Турция не обвиняла ни Россию, ни Украину в этих атаках. Эрдоган говорит о том, что подобные удары угрожают безопасности в Черном море. Турции вовсе не выгодно, чтобы Черное море стало опасной зоной для торговли, потому что в этом случае в самом нехорошем положении окажется сама Турция. С одной стороны Эрдоган не хочет портить отношения с Россией, а с другой стороны он не может обвинить в этих ударах Украину, так как это будет означать обвинения и союзников Украины – США, Великобритании и так далее», – сказал собеседник НСН.
По его словам, удары по турецким кораблям будут обсуждаться за закрытыми дверями, так как турецкий лидер не желает вести открытую дискуссию на этот счет.
«Эрдоган очень не хочет вести открытую дискуссию. Это все будет обсуждаться за закрытыми дверями, так как иначе эта ситуация приобретет достаточно рискованное положение во внутриполитическом контексте. Эрдогана могут обвинить в пассивной политике. Это уже и сейчас происходит. Такое положение дел точно ему не на руку, поэтому он по всем каналам, которые у него есть, пытается этот вопрос решать. Мне не кажется, что именно данная ситуация в ближайшем будущем станет причиной того, чтобы у Турции осложнились отношения с Россией или с Украиной», – отметил политолог.
Он указал на то, что красной линией для Эрдогана может стать гибель граждан Турции на территории страны из-за украинского конфликта, а также прямые доказательства вины России или Украины в ударах по турецким кораблям.
«Красной линией для Эрдогана может стать тот факт, если именно на территории Турции кто-то пострадает. Получится, что из-за украинского конфликта пострадают граждане Турции. Уже неважно будет, кто именно нанесет удар. Думаю, сейчас ситуацию смягчает тот факт, что при этих атаках никто не погиб и не пострадал. Самое главное для Эрдогана сейчас – не стать политическим заложником отношений с Россией или с Западом. Мне кажется, любое действие, которое к этому сподвигнет, для Эрдогана неприемлемо. Речь идет о том, что если точно выяснится, что это было сделано, например, со стороны России, то Эрдоган может вести себя непредсказуемо. Это будет красная линия для президента Турции. В нынешнем положении об этом говорить не стоит», – заключил Дюрре.
Ранее Дюрре рассказал НСН, что на Анкару давят США, но турецкие военные не отдадут российское ПВО украинской армии.
