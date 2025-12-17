Он указал на то, что красной линией для Эрдогана может стать гибель граждан Турции на территории страны из-за украинского конфликта, а также прямые доказательства вины России или Украины в ударах по турецким кораблям.

«Красной линией для Эрдогана может стать тот факт, если именно на территории Турции кто-то пострадает. Получится, что из-за украинского конфликта пострадают граждане Турции. Уже неважно будет, кто именно нанесет удар. Думаю, сейчас ситуацию смягчает тот факт, что при этих атаках никто не погиб и не пострадал. Самое главное для Эрдогана сейчас – не стать политическим заложником отношений с Россией или с Западом. Мне кажется, любое действие, которое к этому сподвигнет, для Эрдогана неприемлемо. Речь идет о том, что если точно выяснится, что это было сделано, например, со стороны России, то Эрдоган может вести себя непредсказуемо. Это будет красная линия для президента Турции. В нынешнем положении об этом говорить не стоит», – заключил Дюрре.

Ранее Дюрре рассказал НСН, что на Анкару давят США, но турецкие военные не отдадут российское ПВО украинской армии.

