СМИ: Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят без России
В столице Турции начались двухдневные переговоры по безопасности в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча в Анкаре проходит в штабе турецких ВМС под эгидой Минобороны республики.
«Предусмотрено участие представителей военных атташатов некоторых иностранных государств. Российских представителей на встрече нет», - заключил собеседник агентства.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Москва выдвинула перечень условий для заключения моратория на удары в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru