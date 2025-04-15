СМИ: Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят без России

В столице Турции начались двухдневные переговоры по безопасности в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что встреча в Анкаре проходит в штабе турецких ВМС под эгидой Минобороны республики.

«Предусмотрено участие представителей военных атташатов некоторых иностранных государств. Российских представителей на встрече нет», - заключил собеседник агентства.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Москва выдвинула перечень условий для заключения моратория на удары в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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