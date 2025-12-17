Врач рассказал, как распознать и лечить гонконгский грипп
Владимир Болибок заявил НСН, что самое распространенное осложнение – это вирусная пневмония, которая угрожала пациентам и при ковиде.
Гонконгский грипп очень опасен тем, что вызывает много осложнений с возможным летальным исходом, от самого гриппа есть лекарства, поэтому важно выявить его на ранних стадиях, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В Подмосковье зарегистрировано более 10 тысяч зараженных гонконгским гриппом. Скорая медицинская помощь перегружена: ожидание приезда бригады составляет 3–4 часа, сообщили источники в медицинских учреждениях, пишет Mash. Болибок рассказа, как распознать и лечить гонконгский грипп.
«Грипп отличается от ОРВИ тем, что начинается внезапно. Это высокая температура, головная боль, ломота во всем теле, сухой кашель, насморка и заложенности носа нет, мокрота не отходит. Потом через пару дней может присоединиться заложенность носа и насморк, кашель будет не такой сухой, температура начинается снижаться. Гонконгский грипп очень опасен тем, что вызывает много осложнений. Самое распространенное осложнение – это вирусная пневмония, от которой фактически нет спасения. Потому что антибиотики не помогают, только симптоматическое лечение. Это как вирусная пневмония при ковиде. Примерно 10-15% заболевших без прививок «получают» осложнения, в пожилом возрасте это очень тяжело протекает, люди погибают. Еще одно осложнение - гриппозный энцефалит, воспаление почек на фоне гриппа. И самая страшная форма этого гриппа – молниеносный грипп. Там человек может погибнуть за сутки, очень быстро развивается, поражение всех органов», - предупредил врач.
Болибок также рассказал, как выявить грипп дома и начать лечение.
«Можно сделать антигенный тест дома, они продаются в аптеках. Потому что против гонконгского гриппа у нас есть лекарства – осельтамивир. Его применяют именно при гриппе, при ОРВИ он не помогает. Также у нас есть действующее вещество имидазолилэтанамид, умифеновир. Эти препараты можно применять для профилактики. Сейчас у нас большая нагрузка на врачей, это надо учитывать, когда записываетесь на прием. В среднем человеку нужно «отсидеться» дома пять дней, чтобы перестать быть заразным», - добавил собеседник НСН.
Также он подчеркнул, что вакцина защищает от этого варианта гриппа лишь на 60%.
«Если говорить про пандемию гриппа, она по всему миру распространяется сейчас. В этом году началось все раньше примерно на четыре недели. Проблема заключается в том, что ВОЗ весной дала рекомендации включить этот гонконгский грипп в вакцины, но за это время грипп получил мутации. В данном случае вакцина защищает на 60%. Человек с прививкой точно не болеет тяжело, но он заражается и дальше передает. Если бы вакцина четко соответствовала штамму, у нас была бы защита на 90%», - отметил он.
Ранее вирусолог Георгий Викулов усомнился в разговоре с НСН, что из-за вспышки гонконгского гриппа в России введут удаленку для работников.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru