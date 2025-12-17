Курский депутат призвал Минюст и Минкульт провести проверку в отношении Нагиева
Депутат Курской областной думы, председатель региональной Ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Гулиев призвал проверить актера и ведущего Дмитрия Нагиева из-за его высказываний. Об этом сообщает портал Kursk City со ссылкой на обращения парламентария к министру культуры РФ Ольге Любимовой и главе Минюста Константину Чуйченко.
Гулиев обратил внимание на интервью Нагиева на премьере фильма «Елки-12». Артист «в ироничной и уничижительной форме оценивал события, связанные с СВО», и говорил об «усталости от фильмов, посвященных военной тематике». Также депутат заявил, что актер публиковал в соцсетях материалы-«политические заявления». Кроме того, артист якобы значительную часть времени проживает за пределами РФ.
Гулиев призвал главу Минюста провести проверку действий Нагиева на предмет наличия признаков иностранного влияния и дать им правовую оценку. При этом депутат попросил Минкульт рассмотреть возможность ограничения участия актера в проектах с государственным финансированием «до получения официальной правовой оценки».
Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев снимется в фильме «Елки 12», режиссером которого выступает Жора Крыжовников.
