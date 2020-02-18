Мутный коктейль для непосвящённых. Политолог об отставке Суркова

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Владислава Суркова с должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Сурков был назначен на этот пост в сентябре 2013 года. Он курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а также Абхазией и Южной Осетией. После государственного переворота в Киеве зимой 2014 года Сурков стал также отвечать за украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН не стал связывать отставку Суркова с провалом этого направления.

«Он действовал исключительно в том коридоре возможностей, который ему был задан. Сурков не был автором украинского направления в политике России, также как и в отношении Абхазии и Южной Осетии. Он реализовывал уже принятые, сформулированные решения.