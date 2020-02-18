Мутный коктейль для непосвящённых. Политолог об отставке Суркова
Президент холдинга «Минченко консалтинг» прокомментировал НСН увольнение помощника президента РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Владислава Суркова с должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Сурков был назначен на этот пост в сентябре 2013 года. Он курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а также Абхазией и Южной Осетией. После государственного переворота в Киеве зимой 2014 года Сурков стал также отвечать за украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН не стал связывать отставку Суркова с провалом этого направления.
«Он действовал исключительно в том коридоре возможностей, который ему был задан. Сурков не был автором украинского направления в политике России, также как и в отношении Абхазии и Южной Осетии. Он реализовывал уже принятые, сформулированные решения.
Людям, не погружённым во внутреннюю кухню, в этом коктейле очень сложно разобраться
Насколько эффективно он это делал, нам очень сложно судить, поскольку это очень закрытая сфера. Тем более, что этими направлениями занимался не только Сурков, но и силовые структуры, люди в правительстве и Совета безопасности РФ. Людям, не погружённым во внутреннюю кухню, в этом коктейле очень сложно разобраться», - подчеркнул собеседник НСН.
Что касается самой отставки, то она, по словам Евгения Минченко, была решена до этого, а теперь только формально оформлена.
«Отставка Суркова была предрешена, когда приняли решение о переводе Казака из правительства в администрацию президента в качестве куратора постсоветского пространства. В этот момент функция Суркова была исчерпана. Дальше ожидание его отставки было исключительно техническим.
Фактически его уход состоялся месяц назад
Не думаю, что это какое-то большое событие, поскольку, фактически его уход состоялся ещё месяц назад».
На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теперь украинское направление в администрации главы государства будет курировать заместитель руководителя администрации Кремля Дмитрий Козак.
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