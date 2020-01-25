Почему ушел Сурков

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в интервью НСН отметил предсказуемость решения Владислава Суркова уйти с госслужбы.

«Предсказуемое решение – особенно после того, как в администрацию президента перешел Дмитрий Козак, после того, как Козаку поручили решение вопросов на постсоветском пространстве – не только проблемы интеграции, но и проблемы конфликтов существующих. Было ясно – чтобы у Козака были развязаны руки, для того, чтобы в целом анонсировать изменение курса России в отношении Украины, чтобы попытаться осуществить какую-то перезагрузку, Суркову надо уйти. Тем более, что для нынешнего политического руководства он фигура аллергенная, поскольку содействовал появлению ЛНР и ДНР. И, если мы хотим изменить отношения с Украиной в лучшую сторону, лучше Козака для этого фигуры нет. Можно вспомнить его участие в урегулировании приднестровского конфликта, решение проблемы с Молдовой.

Да, кто-то скажет про Суркова – ушла эпоха. Но я совершенно не сожалею: умер Аким – да и хрен с ним. Сурков выполнил свою функцию. Он создал новую точку входа для отношений с Украиной. Может теперь совершенно спокойно левитировать, переводить китайские философские трактаты, писать о глубинном государстве. Хотя, возможно, он еще понадобится», - считает Калачев.

А вот Алексей Мухин рассказал НСН о возможных планах Суркова.

«Судя по его последним произведениям, в политике он разочаровался. Если проанализировать ту публицистику, которую он предлагал публике, думаю, Владислав Юрьевич, скорее всего, уйдет в сферу медиа», - заявил политолог.

Ранее НСН написала, что британская газета The Guardian включила Владислава Суркова в топ-10 мировых политиков. По мнению издания, он может оказать самое большое влияние на формирование повестки 2020 года.

