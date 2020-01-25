Почему ушел Сурков
Российские политологи объяснили решение помощника президента РФ Владислава Суркова уйти в отставку.
Владислав Сурков, который являлся помощником российского президента, решил уйти с госслужбы. Об этом сообщил политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.
Политолог считает, что свое решение Сурков принял в связи «со сменой курса на украинском направлении».
Напомним, Сурков работал помощником главы государства с 2013 года. В его ведении были вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, также он занимался урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире НСН назвал отставку помощника президента РФ Владислава Суркова логичным шагом и объяснил ее личным решением политика.
«Никаких тектонических сдвигов во власти нет. Это личное решение, Владислав Юрьевич давно к нему шел. То, что в ближайшее время он будет отдыхать перед объяснением, почему он ушел в отставку, думаю, весьма симптоматично. Ситуация на подведомственном ему направлении зашла в тупик. То перераспределение обязанностей, которое произошло в администрации президента, тоже очень характерно. Не все тонкости этого перехода стоит объяснять публично. Считаю, что Владислав Юрьевич принял правильное решение», - отметил собеседник НСН.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в интервью НСН отметил предсказуемость решения Владислава Суркова уйти с госслужбы.
«Предсказуемое решение – особенно после того, как в администрацию президента перешел Дмитрий Козак, после того, как Козаку поручили решение вопросов на постсоветском пространстве – не только проблемы интеграции, но и проблемы конфликтов существующих. Было ясно – чтобы у Козака были развязаны руки, для того, чтобы в целом анонсировать изменение курса России в отношении Украины, чтобы попытаться осуществить какую-то перезагрузку, Суркову надо уйти. Тем более, что для нынешнего политического руководства он фигура аллергенная, поскольку содействовал появлению ЛНР и ДНР. И, если мы хотим изменить отношения с Украиной в лучшую сторону, лучше Козака для этого фигуры нет. Можно вспомнить его участие в урегулировании приднестровского конфликта, решение проблемы с Молдовой.
Да, кто-то скажет про Суркова – ушла эпоха. Но я совершенно не сожалею: умер Аким – да и хрен с ним. Сурков выполнил свою функцию. Он создал новую точку входа для отношений с Украиной. Может теперь совершенно спокойно левитировать, переводить китайские философские трактаты, писать о глубинном государстве. Хотя, возможно, он еще понадобится», - считает Калачев.
А вот Алексей Мухин рассказал НСН о возможных планах Суркова.
«Судя по его последним произведениям, в политике он разочаровался. Если проанализировать ту публицистику, которую он предлагал публике, думаю, Владислав Юрьевич, скорее всего, уйдет в сферу медиа», - заявил политолог.
Ранее НСН написала, что британская газета The Guardian включила Владислава Суркова в топ-10 мировых политиков. По мнению издания, он может оказать самое большое влияние на формирование повестки 2020 года.
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