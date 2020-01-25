Политолог оценил информацию об уходе Суркова с поста

Польша планирует получить денежную компенсацию от Германии и России за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны Политолог Асафов объяснил НСН причины требований поляков МИД РФ расценивает высылку российских дипломатов из Софии как провокационный шаг Зеленский рассказал о "вечном шраме" в отношениях России и Украины Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал