Царев обрадовался назначению Козака куратором по Украине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами политики по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Козак в новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции». «Точная формулировка будет в распределении обязанностей руководства администрации президента, которые пока не формализованы», — добавил он.

Как эксперты оценивают назначение Козака, НСН спросила у экс‐спикера парламента Новороссии Олега Царева.

«Насколько я знаю, были заявления от Андрея Ермака, который занимается внешнеполитической повесткой в аппарате Владимира Зеленского, что ему с Козаком работать комфортно. Я очень хорошо знаком с Андреем, более 10 лет, он много старается сделать, чтобы принести мир на Донбасс. Будем надеяться, что у этого тандема всё получится. Спасибо Владиславу Суркову, который много на этом посту потрудился», - заявил собеседник НСН.