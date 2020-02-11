Царев обрадовался назначению Козака куратором по Украине
Экс‐спикер парламента Новороссии в эфире НСН заявил, что тандем Козака-Ермакова много сделает для восстановления нормальных отношений двух стран.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами политики по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Козак в новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции». «Точная формулировка будет в распределении обязанностей руководства администрации президента, которые пока не формализованы», — добавил он.
Как эксперты оценивают назначение Козака, НСН спросила у экс‐спикера парламента Новороссии Олега Царева.
«Насколько я знаю, были заявления от Андрея Ермака, который занимается внешнеполитической повесткой в аппарате Владимира Зеленского, что ему с Козаком работать комфортно. Я очень хорошо знаком с Андреем, более 10 лет, он много старается сделать, чтобы принести мир на Донбасс. Будем надеяться, что у этого тандема всё получится. Спасибо Владиславу Суркову, который много на этом посту потрудился», - заявил собеседник НСН.
В конце января нынешнего года стало известно, что Владислав Сурков уходит с поста куратора украинского направления в Кремле.
24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве, в частности, входил в рабочую группу по реализации договоренностей между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которая занималась вопросом обмена насильно удерживаемых лиц.
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