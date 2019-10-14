«Техника спасения на краю». Павловский рассказал Суркову, что такое путинизм
Глава Фонда эффективной политики в эфире НСН заявил, что Суркову необходимо научиться разделять понятия «идеология» и «метод властвования».
Российскую политическую систему, которая сложилась за время правления Владимира Путина, его помощник Владислав Сурков назвал "путинизмом", который охарактеризовал как «глобальный политический лайфхак», «действующую идеологию повседневности» и «хорошо работающий метод властвования». Так он прокомментировал запуск аналитической рубрики «Путинизм» издания «Актуальные комментарии», уточняет СМИ.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН призвал не путать понятия «идеологии» и «метода властвования».
«В глаза бросается такая странность, что сначала "путинизм" называется идеологией, а потом – методом властвования. Это совершенно разные вещи. Идеология может быть объяснением метода властвования, но не им самим. Метод властвования тоже не решает проблем общества, потому что это лишь способ, каким образом взять и сохранить власть, но не говорит о содержании этой власти. Поэтому я соглашусь, что "путинизм" это некоторая культура властвования, но не идеология», - сказал Павловский.
При этом, глава Фонда эффективной политики отмечает, что также важно понимать отличия власти и государства, чтобы верно охарактеризовать такой новый термин как «путинизм».
«Власть и государство это тоже разные вещи. Государство это определенная архитектура институтов. А власть может осуществляться многочисленными субъектами – коалициями общественными, политическими и так далее. Власть может проявить любой человек, имеющий какие-то малейшие основания, это может быть даже вахтер. Но такие единицы не являются государством. Сурков обходит эту проблему, в которой сейчас находится Россия - что властей и источников власти у нас становится все больше, а государство зачастую непонятно, где бывает. И вот эта метафора опасна», - подчеркнул собеседник НСН.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не нравится термин «путинизм», но поддержал идею подробнее исследовать время правления Владимира Путина. В свою очередь Глеб Павловский оспорил заявление Суркова об уникальности сложившейся «технологии власти» в России.
«Мы сейчас стараемся нормализовать государство, а не петь гимны власти, которая все меньше проявляет свою компетенцию. Идеология это другая вещь. И, думаю, что у нас в стране идеологии нет. В этом смысле отчасти прав Песков, который возражал Суркову по этому вопросу. Я считаю, что это скорее некая «технология власти», но она не универсальна и не является чем-то уникальным именно в России, ее можно встретить в разных странах, в Венгрии, к примеру. Она возникает в связи с разными причинами и нигде, к сожалению, не становится моделью успешного быстрого роста. Это скорее некая "спасательная техника", "техника спасения на краю", а дальше она становится довольно опасной, если принять ее за метод решения всех вопросов», - заключил Павловский.
Впервые Владислав Сурков применил термин "путинизм" в феврале 2019 года в статье «Независимой газеты» под названием «Долгое государство Путина». Тогда глава ВЦИОМ Валерий Федоров и писатель Михаил Веллер обсудили тезисы резонансной статьи помощника президента РФ в эфире НСН .
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