«Техника спасения на краю». Павловский рассказал Суркову, что такое путинизм

Российскую политическую систему, которая сложилась за время правления Владимира Путина, его помощник Владислав Сурков назвал "путинизмом", который охарактеризовал как «глобальный политический лайфхак», «действующую идеологию повседневности» и «хорошо работающий метод властвования». Так он прокомментировал запуск аналитической рубрики «Путинизм» издания «Актуальные комментарии», уточняет СМИ.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН призвал не путать понятия «идеологии» и «метода властвования».

«В глаза бросается такая странность, что сначала "путинизм" называется идеологией, а потом – методом властвования. Это совершенно разные вещи. Идеология может быть объяснением метода властвования, но не им самим. Метод властвования тоже не решает проблем общества, потому что это лишь способ, каким образом взять и сохранить власть, но не говорит о содержании этой власти. Поэтому я соглашусь, что "путинизм" это некоторая культура властвования, но не идеология», - сказал Павловский.

При этом, глава Фонда эффективной политики отмечает, что также важно понимать отличия власти и государства, чтобы верно охарактеризовать такой новый термин как «путинизм».