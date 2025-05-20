Захарова: Делегация Украины в Стамбуле не говорила на украинском языке
Делегация Украины на встрече в Стамбуле не говорила на украинском языке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она указала, что участники российско-украинской встречи 16 мая общались на русском языке, осуществлялся синхронный перевод на английский, турецкий и украинский языки.
«Для кого переводили на украинский, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски», — заключила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что именно российская сторона предложила Киеву провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru