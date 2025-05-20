Захарова: Делегация Украины в Стамбуле не говорила на украинском языке

В ходе брифинга она указала, что участники российско-украинской встречи 16 мая общались на русском языке, осуществлялся синхронный перевод на английский, турецкий и украинский языки.

«Для кого переводили на украинский, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски», — заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что именно российская сторона предложила Киеву провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», сообщает RT.

