Трамп считает, что санкционные угрозы сорвут диалог США и России

Инициатива, о которой шла речь, ранее была предложена сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Она предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих у России энергоресурсы, включая нефть, газ и уран. Помимо этого, инициатива предлагает запретить гражданам США участвовать в операциях с российскими долговыми бумагами, передает «Радиоточка НСН».

