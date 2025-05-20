Трамп считает, что санкционные угрозы сорвут диалог США и России

Президент США Дональд Трамп выступает против немедленного введения новых санкций в отношении России, полагая, что это может сорвать текущие дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в сенатском комитете по международным делам.

По словам Рубио, американский лидер считает важным сохранить возможность прямого диалога с российской стороной.

Рубио допустил ужесточение санкций против России

Инициатива, о которой шла речь, ранее была предложена сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Она предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих у России энергоресурсы, включая нефть, газ и уран. Помимо этого, инициатива предлагает запретить гражданам США участвовать в операциях с российскими долговыми бумагами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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