Трамп считает, что санкционные угрозы сорвут диалог США и России
Президент США Дональд Трамп выступает против немедленного введения новых санкций в отношении России, полагая, что это может сорвать текущие дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в сенатском комитете по международным делам.
По словам Рубио, американский лидер считает важным сохранить возможность прямого диалога с российской стороной.
Инициатива, о которой шла речь, ранее была предложена сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
Она предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих у России энергоресурсы, включая нефть, газ и уран. Помимо этого, инициатива предлагает запретить гражданам США участвовать в операциях с российскими долговыми бумагами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru