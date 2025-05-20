Трамп: Байден не подписывал документы самостоятельно
Экс-президент США Джо Байден не подписывал документы самостоятельно. Об этом в ходе общения с журналистами заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, во время нахождения Байдена у власти, страной руководил президент, «который ничего не подписал».
«Я выяснил, что это был не он... Кто управлял автоподписью? Это очень серьёзный вопрос», - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что до него США управляли «радикальные левые лунатики», у которых был доступ к автоподписи президента.
Ранее Байден заявил, что Трамп проделал очень плохую работу в интересах США, сообщает «Свободная пресса».
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