В Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента

По его словам, имеются проблемы, которые связаны с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского, а также с законодательным запретом на переговоры с российской властью.

«Сначала нужно понять, насколько готова украинская сторона и насколько украинская сторона имеет разрешение на это от своих кураторов. Пока, вы видите, очень разные заявления. Пока не совсем понятно», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что «с практической точки зрения» Москва открыта для достижения своих целей путём переговоров, поэтому «возможны разные варианты».

Ранее Песков заявил, что Россия надеется получить разъяснения о словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам, сообщает Ura.ru.

