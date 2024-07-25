В Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента
Вопрос о переговорах с Украиной является «непростым с юридической точки зрения». Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, имеются проблемы, которые связаны с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского, а также с законодательным запретом на переговоры с российской властью.
«Сначала нужно понять, насколько готова украинская сторона и насколько украинская сторона имеет разрешение на это от своих кураторов. Пока, вы видите, очень разные заявления. Пока не совсем понятно», - указал представитель Кремля.
Он добавил, что «с практической точки зрения» Москва открыта для достижения своих целей путём переговоров, поэтому «возможны разные варианты».
Ранее Песков заявил, что Россия надеется получить разъяснения о словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru