«Неожиданно, но ожидаемо». Миронов об отставке правительства

По словам лидера партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Сергея Миронова, сообщение об отставке российского правительства не стало неожиданностью. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Неожиданно, но ожидаемо. Я не сомневаюсь, что он [президент] не спонтанно принял это решение. Если вы посмотрите хронику последних нескольких месяцев, наверняка, вы увидите встречу с одним из кандидатов, скажем так, в премьеры», - сообщил он.

По словам Миронова, такое развитие событий было предсказуемым уже просто по той причине, что действующий состав правительства не смог бы реализовать все то, что было озвучено президентом Путиным Федеральному Собранию.

«В любом случае, я уверен, что это будет взвешенное решение, потому что этот состав правительства решать те проблемы, о которых сегодня говорил президент, не в состоянии. Я в этом абсолютно убежден. Этот состав вел не туда», - заявил политик.

Также депутат Госдумы полагает, что Медведеву в ближайшем будущем придется попрощаться и с должностью председателя партии «Единая Россия».

«Коль скоро у нас теперь Дмитрий Анатольевич Медведев работает в Совбезе, я думаю, что совершенно неуместно оставлять за ним пост председателя партии "Единая Россия". Совбез – это надпартийный орган совещательный и здесь это будет абсолютно неуместно. Поэтому я ожидаю очень больших перемен кадровых», - объяснил он.

Также Миронов предрек и будущее действующего президента после 2024 года.

«Президентом он не будет, это уже совершенно очевидно. А если он останется в той или иной функции государственного управления, то почему бы и нет. это абсолютно нормально», - сообщил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в беседе с НСН заявил, что правительство продолжит исполнять свои обязанности и реализовывать тезисы, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию.

