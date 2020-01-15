Сенатор Клинцевич: Страна большая — министров найдут, но многие останутся

«Я не знаю. Я первый раз в тупике. Для меня это было неожиданно. Хотя в заявлении Медведева есть логика. С точки зрения тех преобразований, которые должны быть. Так как президент попросил остаться, пока не будет сформировано новое правительство, старому работать в полном объеме, в будущем, видимо, будут пояснения. Тех, кого касается, сделают заявления с пояснениями, думаю. Насчет предположений, кто будет назначен, не знаю. Страна большая, мест в кабинете мало, там дураков нет. На любую должность десятки людей придут, которые будут не хуже. Я уверен, что большинство из членов правительства останутся в правительстве, а на каких должностях, это не важно, там много достойных и компетентных людей», - отметил он.

Отставка правительства РФ вызвана запросом на изменения. Об этом заявил и.о. вице-премьера Виталий Мутко в ходе Гайдаровского форума. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», - сказал он на встрече с Ассоциацией инновационных регионов.

