Вице-спикер Госдумы: Новое правительство будет сформировано главой государства

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в беседе с НСН заявил, что правительство продолжит исполнять свои обязанности и реализовывать тезисы, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию.

«Я могу сказать одно: правительство продолжит исполнять обязанности. Это первое. А второе, что в рамках исполнения этих обязанностей Государственная Дума, правительство и исполняющие обязанности министров, будут работать оперативно над реализацией послания президента. А что касается процедуры отставки, сложения полномочий, рассмотрения кандидатур – это все прерогатива главы государства. Я пока не могу сказать, по какой схеме. Очевидно, что для изменения Конституции РФ нужно время. А правительство в России должно функционировать бесперебойно, беспрерывно. Поэтому, конечно, я думаю, что по времени так вряд ли возможно, чтобы совпало», - заключил он.

Напомним, что Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров - больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал ожидаемым отставку правительства.

