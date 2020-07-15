Неожиданная кандидатура: СМИ анонсировали назначение преемника Фургала 15 июля

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Хабаровского края может быть назначен уже сегодня. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. По их информации, его кандидатура для многих будет неожиданностью: это не силовик и не представитель местных элит, как полагали некоторые наблюдатели.

Ранее источники «Коммерсанта» утверждали, что Кремль не настроен медлить с назначением губернатора после ареста нынешнего главы Хабаровского края Сергея Фургала (на фото), обвинённого в причастности к убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. Однако поиск кандидатуры осложнили стихийные митинги в регионе в поддержку Фургала, говорилось в материале.