Неожиданная кандидатура: СМИ анонсировали назначение преемника Фургала 15 июля
Временно исполняющий обязанности (врио) главы Хабаровского края может быть назначен уже сегодня. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. По их информации, его кандидатура для многих будет неожиданностью: это не силовик и не представитель местных элит, как полагали некоторые наблюдатели.
Ранее источники «Коммерсанта» утверждали, что Кремль не настроен медлить с назначением губернатора после ареста нынешнего главы Хабаровского края Сергея Фургала (на фото), обвинённого в причастности к убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. Однако поиск кандидатуры осложнили стихийные митинги в регионе в поддержку Фургала, говорилось в материале.
Среди кандидатур издание называло главу совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР и экс-сотрудника ФСБ Константина Басюка, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва, заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова, заместителя Фургала Юрия Золочевского, бывшего зампреда правительства края Андрея Базилевского. Кроме того, в качестве претендента на пост главы Хабаровского края некоторые СМИ называли нынешнего врио главы Камчатского края Владимира Солодова.
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