СМИ назвали пять кандидатов на замену губернатору Фургалу

В Кремле намерены уволить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с должности главы региона на этой неделе, однако процесс затягивается из-за трудностей с поиском его преемника на этом посту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в администрации президента РФ.

Источники издания утверждают, что выбор подходящей кандидатуры осложнили массовые протесты в Хабаровском крае. В выходные в Хабаровске и других городах региона прошли несанкционированные митинги в поддержку Фургала, и теперь федеральному центру нужен человек, который сможет погасить протестные настроения в регионе, говорится в материале.