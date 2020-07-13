СМИ назвали пять кандидатов на замену губернатору Фургалу
В Кремле намерены уволить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с должности главы региона на этой неделе, однако процесс затягивается из-за трудностей с поиском его преемника на этом посту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в администрации президента РФ.
Источники издания утверждают, что выбор подходящей кандидатуры осложнили массовые протесты в Хабаровском крае. В выходные в Хабаровске и других городах региона прошли несанкционированные митинги в поддержку Фургала, и теперь федеральному центру нужен человек, который сможет погасить протестные настроения в регионе, говорится в материале.
Временно исполняющим обязанности губернатора может стать глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускник Высшей школы КГБ СССР и экс-сотрудник ФСБ Константин Басюк, утверждают источники «Коммерсанта». Среди других кандидатов источники называют председателя комитета Госдумы по спорту, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, заместителя полпреда президента в ДФО Григория Куранова, заместителя Фургала Юрия Золочевского, бывшего зампреда правительства края Андрея Базилевского.
Выборы губернатора Хабаровского края пройдёт в 2021 году.
Фургал в 2018 году опередил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта в борьбе за кресло губернатора Хабаровского края, баллотируясь от ЛДПР. Его задержали на прошлой неделе, доставили в Москву и обвинили в заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах. На Фургала как на заказчика преступлений указали другие фигуранты дела. Сам он вину не признал.
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