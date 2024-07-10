«Необратимый путь?»: Саммит НАТО начался с жалоб Зеленского и фантазий о победе над Россией

ОТ СТОЛТЕНБЕРГА ДО БАЙДЕНА: «МИР ИЛИ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?»

Лидеры НАТО не обещали Киеву приглашения в Альянс на юбилейном саммите. При этом в первый его день прозвучало сразу несколько заявлений о необходимости «победы» Украины над Россией.

«Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом он высказал мнение, что победа России усилит «авторитарных лидеров» в Китае, Иране и КНДР.

«Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО. Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», - предупредил Столтенберг.

Президент США Джо Байден до сих пор считает, что Украина способна победить Россию. При этом «сонный Джо» вновь оговорился, назвав Украину Ураном.

«Мы знаем, что Путин не остановится на Украине. Но пусть никто не сомневается: Украина может и остановит Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», - заявил Байден.

Он также попытался убедить союзников в том, что Россия хочет «покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты». На этом фоне он пообещал, что США и партнеры в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.

Речь идет о стратегических системах Patriot и SAMP-T, а в числе тактических упоминаются и NASAMS, одна из которых, по данным МИД РФ, упала недавно на детскую больницу в Киеве.

При этом член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин высказал мнение, что саммит НАТО и звучащие на нем заявления ведут не к миру, а к Третьей мировой войне.

«Больше всего меня беспокоит то, что НАТО здесь, вероятно, наметит необратимый путь к мировой войне вместо четкого пути к миру», - написала Тейлор-Грин в соцсети Х.

Она указала, что поддержка Украины, о которой говорят лидеры Альянса, заключается в затягивании боевых действий, в которых погибает «несметное количество» украинцев.

«А страдающий деменцией президент (президент США Джо Байден – прим. НСН) сидит за столом и держит в руках чековую книжку Америки, заставляя всех нас платить за это», - возмутилась конгрессвумен.