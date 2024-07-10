«Необратимый путь?»: Саммит НАТО начался с жалоб Зеленского и фантазий о победе над Россией
Столтенберг назвал победу России над Украиной самым большим риском НАТО, Байден перепутал ее с Ураном и пообещал «остановить Путина», и только Орбан продолжает «миссию мира».
75-й саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне с 9 по 11 июля, как и ожидалось, наполнен проукраинской риторикой. В США приехал и украинский лидер Владимир Зеленский, успевший пожаловаться на недостаточное количество оружия и американские выборы.
При этом лучом света на пути к мирному решению украинского конфликта могут стать действия венгерского премьера Виктора Обрана, успевшего перед саммитом посетить Киев, Москву и Пекин.
ОТ СТОЛТЕНБЕРГА ДО БАЙДЕНА: «МИР ИЛИ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?»
Лидеры НАТО не обещали Киеву приглашения в Альянс на юбилейном саммите. При этом в первый его день прозвучало сразу несколько заявлений о необходимости «победы» Украины над Россией.
«Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
При этом он высказал мнение, что победа России усилит «авторитарных лидеров» в Китае, Иране и КНДР.
«Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО. Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», - предупредил Столтенберг.
Президент США Джо Байден до сих пор считает, что Украина способна победить Россию. При этом «сонный Джо» вновь оговорился, назвав Украину Ураном.
«Мы знаем, что Путин не остановится на Украине. Но пусть никто не сомневается: Украина может и остановит Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», - заявил Байден.
Он также попытался убедить союзников в том, что Россия хочет «покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты». На этом фоне он пообещал, что США и партнеры в ближайшие месяцы поставят Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.
Речь идет о стратегических системах Patriot и SAMP-T, а в числе тактических упоминаются и NASAMS, одна из которых, по данным МИД РФ, упала недавно на детскую больницу в Киеве.
При этом член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин высказал мнение, что саммит НАТО и звучащие на нем заявления ведут не к миру, а к Третьей мировой войне.
«Больше всего меня беспокоит то, что НАТО здесь, вероятно, наметит необратимый путь к мировой войне вместо четкого пути к миру», - написала Тейлор-Грин в соцсети Х.
Она указала, что поддержка Украины, о которой говорят лидеры Альянса, заключается в затягивании боевых действий, в которых погибает «несметное количество» украинцев.
«А страдающий деменцией президент (президент США Джо Байден – прим. НСН) сидит за столом и держит в руках чековую книжку Америки, заставляя всех нас платить за это», - возмутилась конгрессвумен.
МИССИЯ ОРБАНА И ЖАЛОБЫ ЗЕЛЕНСКОГО: «ЛЮДИ НЕ ЗАМЕЧАЮТ»
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл 9 июля на саммит НАТО вместе с женой Еленой, возложил цветы к мемориалу жертвам голодомора, встретился с украинской диаспорой и пожаловался на СМИ, на страницах которых уделяется больше внимания грядущим выборам в США, чем юбилею Североатлантического Альянса.
«Юбилейный саммит НАТО, который должен стать топ-событием, не выглядит сильным в СМИ по сравнению с тем, что ожидается в ноябре (президентские выборы в США — прим. НСН). Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО за счет двух новых стран – его затмила другая история», - указал Зеленский.
Его также не устроило количество истребителей F-16, которые пообещали Украине.
«Все говорят, что это важное решение — дать Украине F-16, мы надеемся получить их летом. Проблема с количеством и со сроками. Будем честными. Это ничто. Нам нужно 128. И эти цифры есть у союзников», — возмутился украинский лидер.
Кроме того, он похвалил российских военных. Во всяком случае, такой вывод сделали российские СМИ из слов Зеленского о том, что российская армия быстро учится, осваивает новые технологии, а также использует новые ракеты и дроны.
Кроме того, в России уделяют повышенное внимание премьеру Венгрии Виктору Орбану, который на фоне критики ЕС ведет свою миротворческую миссию, успев с начала июля встретиться и обсудить тему конфликта на Украине с лидерами Украины России и Китая.
Как сообщил глава МИД Венгрии Сийярто, Орбан должен провести на полях саммита НАТО встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей «Миссии мира».
Ранее Орбан неоднократно заявлял о приверженности к мирному решению конфликта и даже предлагал Зеленскому «подумать о прекращении огня».
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