Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

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Так, «Южная» группировка войск взяла под контроль Веролюбовку, пишет RT.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Золотой Колодезь», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее армия России установила контроль над населенными пунктами Малая Волчья и Розовка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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