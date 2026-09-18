Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
18 сентября 202611:54
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Так, «Южная» группировка войск взяла под контроль Веролюбовку, пишет RT.
«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Золотой Колодезь», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее армия России установила контроль над населенными пунктами Малая Волчья и Розовка.
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