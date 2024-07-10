Байден: Украина при полной поддержке НАТО может остановить Россию

Украина при полной поддержке Североатлантического альянса может и остановит Москву, сообщил на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Путин заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине

Он выразил уверенность, что Москва после победы в СВО будет создавать угрозу Европе.

Генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не может позволить себе допустить победы Москвы в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:НАТОСШАСпецоперацияУкраинаДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры