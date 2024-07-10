Байден: Украина при полной поддержке НАТО может остановить Россию

Он выразил уверенность, что Москва после победы в СВО будет создавать угрозу Европе.

Генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не может позволить себе допустить победы Москвы в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

