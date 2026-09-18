В Белгородской области ребенок погиб из-за детонации взрывоопасного предмета

Ребенок погиб после детонации взрывоопасного предмета в поселке Ракитное Белгородской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

По его словам, 8-летний мальчик обнаружил опасный предмет на территории домовладения и поднял его.

«Боеприпас сдетонировал. К большому горю, в результате полученных ранений ребенок погиб», - написал Шуваев в мессенджере «Макс».

Врио губернатора напомнил, что трогать и поднимать взрывоопасные или подозрительные предметы нельзя, при их обнаружении следует отойти на безопасное расстояние и позвонить в единую диспетчерскую службу 112.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ погиб один мирный житель, пострадали еще восемь человек, в том числе подросток, напоминает Ura.ru.

