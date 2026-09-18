В Венгрии заявили о намерении отказаться от российского газа к осени 2027 года
Новое правительство Венгрии будет готово отказаться от использования газа из России к октябрю следующего года. Об этом заявил министр экономики и энергетики республики Иштван Капитань в интервью изданию Telex.
Чиновник ответил на вопрос, сможет ли Будапешт прекратить поставки российского топлива к сроку, установленному для достижения этой цели Евросоюзом. По словам министра, на эту тему ведут активные переговоры с соседними государствами и компаниями-поставщиками сжиженного природного газа. Как отметил Капитань, необходимая инфраструктура - трансграничные трубопроводы - уже имеется.
Министр указал, что поставки газа в Венгрию на октябрь 2027 года гарантированы.
«Если ситуация будет развиваться так, как ожидается сейчас, потребности Венгрии в газе могут быть и будут удовлетворены за счет других источников. Впрочем... еще предстоит увидеть, возникнет ли в этом необходимость», - заявил Капитань.
Ранее политолог, замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев в интервью Ura.ru заявил, что Венгрия готова разорвать отношения с РФ, чтобы вложиться в европроект глобального лидерства.
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