Столтенберг заявил, что НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте

По его словам, в противном случае это станет крупнейшей угрозой для объединения. Заявление прозвучало на официальной церемонии открытия саммита Альянса в Вашингтоне.

Отмечается, что победа России станет стимулом для других противников НАТО, включая Иран, Северную Корею и Китай.

Ранее Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

