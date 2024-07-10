Столтенберг заявил, что НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте
Североатлантический альянс не может позволить себе допустить победы Москвы в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, в противном случае это станет крупнейшей угрозой для объединения. Заявление прозвучало на официальной церемонии открытия саммита Альянса в Вашингтоне.
Отмечается, что победа России станет стимулом для других противников НАТО, включая Иран, Северную Корею и Китай.
Ранее Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru