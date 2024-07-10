СМИ: Украина недовольна, что НАТО не направит приглашение в Альянс
10 июля 202402:34
Окружение украинского лидера Владимира Зеленского недовольно, что Североатлантический альянс по итогам саммита в США не направит Киеву официальное приглашение, сообщает Bloomberg.
Администрация американского лидера Джо Байдена хочет выставить саммит НАТО как «успех американского президента» и показатель того, как Байден «наладил отношения с союзниками за четыре года» у власти.
Ранее секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в НАТО через 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru