СМИ: Украина недовольна, что НАТО не направит приглашение в Альянс

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского недовольно, что Североатлантический альянс по итогам саммита в США не направит Киеву официальное приглашение, сообщает Bloomberg.

Белый дом сообщил о готовящихся объявлениях о помощи Украине на саммите НАТО

Администрация американского лидера Джо Байдена хочет выставить саммит НАТО как «успех американского президента» и показатель того, как Байден «наладил отношения с союзниками за четыре года» у власти.

Ранее секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в НАТО через 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO
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