СМИ: Украина недовольна, что НАТО не направит приглашение в Альянс

Администрация американского лидера Джо Байдена хочет выставить саммит НАТО как «успех американского президента» и показатель того, как Байден «наладил отношения с союзниками за четыре года» у власти.

Ранее секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в НАТО через 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

