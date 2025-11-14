ЕС ищет выход по финансированию Украины без согласия Бельгии

Глава Минэкономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис в интервью Bloomberg сообщил, что у Евросоюза нет запасного решения на случай, если Бельгия откажется поддержать использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

Заявление прозвучало после участия в заседаниях Еврогруппы и Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН), прошедших в Брюсселе.