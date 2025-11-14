ЕС ищет выход по финансированию Украины без согласия Бельгии
Глава Минэкономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис в интервью Bloomberg сообщил, что у Евросоюза нет запасного решения на случай, если Бельгия откажется поддержать использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.
Заявление прозвучало после участия в заседаниях Еврогруппы и Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН), прошедших в Брюсселе.
По его словам, обсуждение возможных альтернатив ведется, однако до полноценного «плана Б» европейские министры пока не дошли.
Пиерракакис подчеркнул, что страны ЕС должны убедить Бельгию, предоставив ей юридические гарантии. Он отметил, что решение должно быть строго выверенным и принято на общеевропейском уровне, включая механизм распределения обязательств по использованию активов, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru