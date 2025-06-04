Путин поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием в телефонном разговоре

Лев XIV был избран Папой Римским в результате конклава, завершившегося в Ватикане в конце мая. Новый папа известен своей пастырской работой в странах Европы и ранее занимал ключевые должности в Римской курии.

Избрание Льва XIV состоялось на фоне глобальных вызовов для Католической церкви, включая необходимость усиления межрелигиозного диалога и ответов на гуманитарные кризисы. Его понтификат, как ожидается, будет сосредоточен на дипломатии, социальной справедливости и укреплении моральных позиций церкви в современном мире, передает «Радиоточка НСН».

