Путин поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым Папой Римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор стал первым контактом между сторонами после начала понтификата Льва XIV.

Российский лидер поздравил понтифика с избранием на Святой престол и пожелал ему успехов в выполнении пастырской миссии.

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Лев XIV был избран Папой Римским в результате конклава, завершившегося в Ватикане в конце мая. Новый папа известен своей пастырской работой в странах Европы и ранее занимал ключевые должности в Римской курии.

Избрание Льва XIV состоялось на фоне глобальных вызовов для Католической церкви, включая необходимость усиления межрелигиозного диалога и ответов на гуманитарные кризисы. Его понтификат, как ожидается, будет сосредоточен на дипломатии, социальной справедливости и укреплении моральных позиций церкви в современном мире, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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