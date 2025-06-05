СМИ: Трамп относится к Зеленскому максимально негативно

Американский лидер Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщает The New York Times.

Небензя: Зеленский хочет настроить Трампа против России

По данным издания, президент США называет его в разговорах с помощниками «плохим парнем».

Глава Белого дома регулярно отмечает, что Зеленский делает все для того, чтобы спровоцировать ядерный конфликт в мире. Трамп, выбирая между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, склоняется к более почтительным отношениям с российским лидером.

Ранее экс-советник Трампа заявил, что Зеленский атакой на аэродромы РФ оскорбил США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры