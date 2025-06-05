СМИ: Трамп относится к Зеленскому максимально негативно
Американский лидер Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщает The New York Times.
По данным издания, президент США называет его в разговорах с помощниками «плохим парнем».
Глава Белого дома регулярно отмечает, что Зеленский делает все для того, чтобы спровоцировать ядерный конфликт в мире. Трамп, выбирая между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, склоняется к более почтительным отношениям с российским лидером.
Ранее экс-советник Трампа заявил, что Зеленский атакой на аэродромы РФ оскорбил США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru