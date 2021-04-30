«Неблагодарные». Акаев обвинил Таджикистан в излишней агрессии на границе
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев призвал Таджикистан прекратить чрезмерную агрессию и вспомнить все хорошее, что сделала для него Киргизия.
Таджикистан перешел «красную черту» и забыл обо всем хорошем, что сделала для него Киргизия, заявил бывший президент Киргизии Аскар Акаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя вспыхнувшее столкновение на границе стран.
«Мы наблюдаем чрезмерную агрессию со стороны Таджикистана. Было видно по всем сообщениям различных каналов, что со стороны Киргизии были использованы только пограничные силы, а вот с таджикской стороны был использован уже и армейский спецназ, и обстреливали из пулеметов вертолета, БТР были использованы. Таджикская сторона явно перешла «красную черту» и она, мне кажется, обострила этот процесс», - отметил он.
По его словам, Киргизия предпринимает все шаги для прекращения каких-либо военных действий, но Таджикистан проявляет излишнюю агрессию, забыв о дружбе стран.
«Я считаю, что войну надо исключать, потому что это две соседние страны, братские народы и в рамках Советского Союза, и в постсоветский период. В 90-е годы, когда в Таджикистане была очень тяжелая обстановка, шла гражданская война, Кыргызстан был страной, которая оказывала наибольшую поддержку – моральную, политическую, экономическую помощь, хотя в самом Кыргызстане тоже обстановка была нелегкая. Ключевые переговоры по примирению официальной власти и объединенной оппозиции Таджикистана проходили именно в Бишкеке, там же состоялось подписание политического протокола по примирению – оно и положило начало мирной, созидательной жизни в Таджикистане. Я считаю, нынешнюю излишнюю агрессию, которую проявляет Таджикистан, просто актом неблагодарности даже»,- подчеркнул Акаев.
Он также отметил, что конфликт из-за пограничных споров длится уже почти 30 лет, но он должен решаться исключительно дипломатическим путем.
«Конфликт этот периодически возникал многие годы уже, потому что между двумя соседними государствами существуют пограничные вопросы, споры, которые длятся уже почти 30 лет. Но такого трагического оборота раньше не наблюдалось, потому что погибло очень много людей – со стороны Киргизии погибло более десятка человек, в основном мирных жителей. Ранено более сотни человек. Пока не найдут компромиссного решения споров, конечно, такие конфликты будут возможны», - заявил эксперт.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова содействовать решению спорных вопросов между Киргизией и Таджикистаном.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Ургант предложил замедлить Pornhub в России
- Украинский депутат поблагодарил нацистов за победу в войне
- Более 1,5 млн человек приняли участие в «Диктанте Победы»
- Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
- Билборд с певицей Монеточкой появился в Нью-Йорке
- Песков: новогодние каникулы из-за длинных майских праздников сокращать не будут
- Песков прокомментировал решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы
- Кремль ждет от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского
- В Кремле приветствовали решение Таджикистана и Киргизии о прекращении огня
- Песков не увидел «ничего противоправного» в ругани губернатора Коми с депутатом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru