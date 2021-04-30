«Неблагодарные». Акаев обвинил Таджикистан в излишней агрессии на границе

Таджикистан перешел «красную черту» и забыл обо всем хорошем, что сделала для него Киргизия, заявил бывший президент Киргизии Аскар Акаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя вспыхнувшее столкновение на границе стран.



«Мы наблюдаем чрезмерную агрессию со стороны Таджикистана. Было видно по всем сообщениям различных каналов, что со стороны Киргизии были использованы только пограничные силы, а вот с таджикской стороны был использован уже и армейский спецназ, и обстреливали из пулеметов вертолета, БТР были использованы. Таджикская сторона явно перешла «красную черту» и она, мне кажется, обострила этот процесс», - отметил он.