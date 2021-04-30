Во время перестрелки на границе с Киргизией был ранен мэр таджикского города
В Таджикистане мэр города Исфара получил огнестрельное ранение, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на администрацию города.
Инцидент произошел на границе с Киргизией. Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо.
Его состояние оценивается как стабильное.
Число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек.
38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.
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