Во время перестрелки на границе с Киргизией был ранен мэр таджикского города

В Таджикистане мэр города Исфара получил огнестрельное ранение, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на администрацию города.

Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта

Инцидент произошел на границе с Киргизией. Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо.

Его состояние оценивается как стабильное.

Число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек.

38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПерестрелкаКиргизияТаджикистан
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