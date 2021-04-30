Во время перестрелки на границе с Киргизией был ранен мэр таджикского города

Инцидент произошел на границе с Киргизией. Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо.

Его состояние оценивается как стабильное.

Число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек.

38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.

