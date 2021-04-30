МИД заявил о готовности содействовать Бишкеку и Душанбе в дипломатическом урегулировании

В сообщении говорится, что Москву тревожит обострение ситуации на границе между Киргизией и Таджикистаном. Россия приветствует договоренности о прекращении столкновений.

Также Захарова добавила, что Москва призывает Бишкек и Душанбе заключить долгосрочные договоренности для нормализации ситуации и недопущения повторений в будущем.

Перестрелка между пограничниками двух стран с использованием минометов произошла 29 апреля. Власти также стянули военную технику к месту столкновения. К вечеру странам удалось договориться о прекращении огня и отводе сил.

