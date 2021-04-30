СМИ: на границе Киргизии и Таджикистана снова велась перестрелка
В пятницу утром в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном снова велась перестрелка. Об этом сообщило киргизское агентство со ссылкой на УВД Баткенской области. По его данным, стрельба велась около часа.
Накануне конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние между пограничниками двух стран. Стороны обвиняют друг друга в создании препятствий соседям в доступе к воде. Столкновения продолжались более шести часов. В результате сообщалось о более 150 пострадавших с обеих сторон. Жертвами кровопролития стали 20 человек. Накануне вечером Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы.
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