Небензя: Украина пытается расширить географию конфликта
Украина давно и последовательно старается расширить географию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации.
«Ни для кого не секрет, что Украина... пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», - указал дипломат.
Постпред подчеркнул, что любые действия Киева «в антироссийском угаре» была готова поддержать Польша. Варшава всячески пестовала украинский режим, надеясь навредить Москве его руками.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для долгосрочного урегулирования кризиса на Украине необходимо устранить первопричины конфликта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над двумя регионами сбили три дрона ВСУ
- Небензя: Украина пытается расширить географию конфликта
- Путин назвал бесценным даром многонациональность России
- Аншлаг или Мизулина: Чего ждать «Тату» от первого концерта в Москве
- Экс-замминистра обороны Иванов отверг все новые обвинения
- Лихачева раскрыла потери российских музеев из-за льготников
- «Лишь бы отвязались!»: Почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 1%
- Чемпиона Европы по боксу убили в Омске
- Как Россия ответит на операцию НАТО «Восточный страж»
- На кого из героинь книг хотят быть похожи россиянки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru