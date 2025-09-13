«Ни для кого не секрет, что Украина... пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», - указал дипломат.

Постпред подчеркнул, что любые действия Киева «в антироссийском угаре» была готова поддержать Польша. Варшава всячески пестовала украинский режим, надеясь навредить Москве его руками.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для долгосрочного урегулирования кризиса на Украине необходимо устранить первопричины конфликта.

