Небензя: Украина пытается расширить географию конфликта

Украина давно и последовательно старается расширить географию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации.

«Яблоки раздрона»: НАТО испугали беспилотники в Польше и российские учения

«Ни для кого не секрет, что Украина... пытается расширить географию конфликта, не задумываясь о последствиях подобной эскалации», - указал дипломат.

Постпред подчеркнул, что любые действия Киева «в антироссийском угаре» была готова поддержать Польша. Варшава всячески пестовала украинский режим, надеясь навредить Москве его руками.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для долгосрочного урегулирования кризиса на Украине необходимо устранить первопричины конфликта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Василий НебензяООНСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры