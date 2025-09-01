Путин назвал условия для долгосрочного урегулирования кризиса на Украине
Для долгосрочного урегулирования кризиса на Украине следует устранить первопричины конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как отметил политик, кризис возник в результате госпереворота на Украине, поддержанного и спровоцированного Западом. Также происходящее связано с постоянными попытками западных стран втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности РФ, и Москва говорила об этом «на протяжении многих лет».
«Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса... восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», - подчеркнул Путин.
Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине 31 августа-1 сентября. Владимир Путин примет участие в мероприятии, а также будет присутствовать на военном параде, посвященном победе Китая над Японией в 1945 году, пишет Ura.ru.
