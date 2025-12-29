Пользователи сообщают о сбоях в работе приложений Сбербанка, Т-Банка и ВТБ
Пользователи в России пожаловались на сбои в работе приложений Сбербанка, ВТБ и Т-Банка. Об этом со ссылкой на данные платформы Downdetector сообщает RT.
В частности, о наличие проблем заявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской, Вологодской, Иркутской, Астраханской, Архангельской и других областей.
Отмечается, что в Т-Банке и Сбербанке сообщения о проблемах в работе не подтвердили. В ВТБ указали, что действительно наблюдались сбои, однако в настоящий момент все системы работают штатно.
Ранее в России произошел сбой в работе мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
