Пользователи сообщают о сбоях в работе приложений Сбербанка, Т-Банка и ВТБ

В частности, о наличие проблем заявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской, Вологодской, Иркутской, Астраханской, Архангельской и других областей.

Отмечается, что в Т-Банке и Сбербанке сообщения о проблемах в работе не подтвердили. В ВТБ указали, что действительно наблюдались сбои, однако в настоящий момент все системы работают штатно.

Ранее в России произошел сбой в работе мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».