Подоляк выступил против временного перемирия на Украине

Он отметил, что любые уступки будут являться капитуляцией, чего Киев не допустит «ни при каких обстоятельствах».

Ранее бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который был посредником между Москвой и Киевом, заявил, что страны Запада прервали переговоры по урегулированию конфликта России и Украины. По словам Беннета, свои действия по переговорам до мельчайших деталей он согласовывал с США, Германией и Францией, сообщает НСН.

