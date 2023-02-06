Подоляк выступил против временного перемирия на Украине

Украина не допустит временного перемирия с Россией, так как оно приведет лишь к следующему этапу боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Переговоров не будет? В России размышляют о необходимости диалога с Западом

Он отметил, что любые уступки будут являться капитуляцией, чего Киев не допустит «ни при каких обстоятельствах».

Ранее бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который был посредником между Москвой и Киевом, заявил, что страны Запада прервали переговоры по урегулированию конфликта России и Украины. По словам Беннета, свои действия по переговорам до мельчайших деталей он согласовывал с США, Германией и Францией, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры