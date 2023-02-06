Подоляк выступил против временного перемирия на Украине
Украина не допустит временного перемирия с Россией, так как оно приведет лишь к следующему этапу боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что любые уступки будут являться капитуляцией, чего Киев не допустит «ни при каких обстоятельствах».
Ранее бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который был посредником между Москвой и Киевом, заявил, что страны Запада прервали переговоры по урегулированию конфликта России и Украины. По словам Беннета, свои действия по переговорам до мельчайших деталей он согласовывал с США, Германией и Францией, сообщает НСН.
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