Не ждали? Дегтярев готовится к встрече с регионом

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный накануне на эту должность президентом России Владимиром Путиным, прибыл в регион. Как сообщили в правительстве края, представление нового губернатора правительству региона запланировано на 21 июля. В пресс-службе местного аэропорта сообщили, что утром там проводилась эвакуация после сообщения о минировании терминала. В результате осмотра аэропорта ничего не было обнаружено. Новоиспеченного главу края жители встретить не смогли.



Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, представляющий в нижней палате парламента либерал-демократов, заявил НСН, что партия считает назначение своего кандидата правильным и справедливым решением.

«Сергей Фургал является членом партии ЛДПР, вполне логично, что президент назначил врио губернатора из рядов нашей партии, народ вряд ли бы принял назначение, к примеру, еще одного единоросса. Миша – толковый, молодой, современный, образованный, прошел путь от депутата Заксобрания Самарской области до председателя комитета Госдумы. Да, ему будет непросто, ситуация в Хабаровском крае непростая, самое важное успокоить народ. Но сделать это не силовыми методами, а разговорами», - считает Лебедев.

Если бы думали, что Дегтярев не справится, мы бы его кандидатуру не предлагали. Мы же обещаем ему всяческую поддержку. Но в равной степени ответственность лежит и на президенте, который назначил на эту должность. И мы считаем, что Дегтярев – достойный сменщик Сергея Фургала, - отметил собеседник НСН.

В свою очередь, политолог Сергей Старовойтов, обсуждая с НСН кандидатуру Дегтярева, отметил, что президент пошел на уступки ЛДПР.

«Кризис затянулся. Дегтярев был в шорт-листе, так что неожиданностей не было с его назначением. Мне кажется, что это, безусловно, уступка ЛДПР. После произошедшего с Фургалом Жириновский устроил настоящую истерику, выражая свое недовольство. И вот это назначение, скажем так, в рамках квоты ЛДПР, ведь Фургал победил на выборах, вопреки воле Кремля. Жириновский считает, что регион должен остаться за ним, это такой электоральный анклав ЛДПР», - полагает Старовойтов.

Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам Фургал вину не признает. 20 июля Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Экономист Василий Колташов назвал главной проблемой Хабаровского региона – стиль 90-х в управлении.

«Долгожданное произошло. Политологи уже спорят о том, какие трудности придется преодолевать Дегтяреву, но очевидно, что в сибирских регионах очень неохотно принимают варягов. Но и это не все. Самая главная проблема в Сибири, особенно в Приморье в широком смысле, там задержались 90-е. Именно эта система, которую обычно называют коррупционной, криминальной, и является одной из серьезных проблем этого региона. Будем надеяться, что Дегтярев с этими проблемами справляться начнет, а также продемонстрирует жителям Хабаровского края совершенно другой тип управления, другой тип отношений в регионе, которые неизбежно должны прийти на смену прошлым», – пояснил он.

С позапрошлой недели в Хабаровске проходят многотысячные митинги с требованием освободить Сергея Фургала и суд над ним проводить в Хабаровские и открыто. На минувших выходных акции в поддержку хабаровчан прошли также во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и других городах.

Политолог Сергей Марков в эфире НСН выразил опасение, что вслед за Хабаровском могут вспыхнуть и другие регионы Дальнего Востока.

«Есть яркая опасность. Протесты в Хабаровске не связаны собственно с Фургалом. Голосовали не за Фургала, а против партии власти. Это было сугубо протестное голосование. Протест в Хабаровском крае, в Приморье, других регионах Дальнего Востока имеет одну природу и примерно один уровень. Отличие Хабаровска только в том, что там губернатора жестко сняли, с арестом, и у него отняли статус столицы федерального округа, ничего не дав взамен. Но причины протеста другие. Это резкое отставание госпрограмм развития Дальнего Востока от аналогичных советских и китайских проектов. Вторая причина – это отсутствие эффективного субсидирования авиаперелетов между Дальним Востоком и европейской частью России. И третья причина – из-за особенностей России, большой забюрократизированности и коррупции крайне сложно развивать малый бизнес. Они сравнивают с соседними азиатскими странами и видят, что российская модель значительно проигрывает. Это общие причины протеста на Дальнем Востоке», - перечислил эксперт.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил, почему Путин не поедет в Хабаровск. По его словам, визит может усилить протестные настроения. Он предположил, что для того, чтобы снизить градус общественного недовольства, нужно сделать процесс по делу Фургала максимально открытым. Также, по словам политтехнолога, стоило бы решить ряд социальных проблем в регионе.

