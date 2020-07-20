Политолог не исключает расползание хабаровских протестов по Дальнему Востоку
Сергей Марков подчеркнул в эфире НСН, что проблемы Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока имеет одну природу.
Власти Хабаровского края «должны функционировать чётко». Такое мнение, как передает RT высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя многотысячные митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По словам Пескова, «должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона».
Политолог Сергей Марков в эфире НСН выразил опасение, что вслед за Хабаровском могут вспыхнуть и другие регионы Дальнего Востока.
«Есть яркая опасность. Протесты в Хабаровске не связаны собственно с Фургалом. Голосовали не за Фургала, а против партии власти. Это было сугубо протестное голосование. Протест в Хабаровском крае, в Приморье, других регионах Дальнего Востока имеет одну природу и примерно один уровень. Отличие Хабаровска только в том, что там губернатора жестко сняли, с арестом, и у него отняли статус столицы федерального округа, ничего не дав взамен. Но причины протеста другие. Это резкое отставание госпрограмм развития Дальнего Востока от аналогичных советских и китайских проектов. Вторая причина – это отсутствие эффективного субсидирования авиаперелетов между Дальним Востоком и европейской частью России. И третья причина – из-за особенностей России, большой забюрократизированности и коррупции крайне сложно развивать малый бизнес. Они сравнивают с соседними азиатскими странами и видят, что российская модель значительно проигрывает. Это общие причины протеста на Дальнем Востоке», - перечислил эксперт.
Президент России Владимир Путин в понедельник провёл видеовстречу с депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтярёвым. Глава государства предложил ему стать врио главы Хабаровского края.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю Вас за доверие, оказанное мне», - ответил депутат, пообещав немедленно вылететь в Хабаровский край. Дегтярёв намерен проанализировать обстановку на месте и через месяц доложить президенту о состоянии дел.
Указ о назначении Дегтярёва врио главы региона опубликован на сайте Кремля.
Напомним, с позапрошлой недели в Хабаровске проходят многотысячные митинги с требованием освободить Сергея Фургала и суд над ним проводить в Хабаровские и открыто. На минувших выходных акции в поддержку хабаровчан прошли также во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и других городах.
Фургал был задержан 9 июля. Он подозревается в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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