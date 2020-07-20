Уступка или справедливость? Арестованного Фургала сменил однопартиец
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и политолог Сергей Старовойтов в беседе с НСН разошлись в оценке назначения на пост врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Ранее глава государства провел встречу с Дегтяревым по видеосвязи.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, представляющий в нижней палате парламента либерал-демократов, заявил НСН, что партия считает назначение своего кандидата правильным и справедливым решением.
«Сергей Фургал является членом партии ЛДПР, вполне логично, что президент назначил врио губернатора из рядов нашей партии, народ вряд ли бы принял назначение, к примеру, еще одного единоросса. Миша – толковый, молодой, современный, образованный, прошел путь от депутата Заксобрания Самарской области до председателя комитета Госдумы. Да, ему будет непросто, ситуация в Хабаровском крае непростая, самое важное успокоить народ. Но сделать это не силовыми методами, а разговорами», - считает Лебедев.
Если бы думали, что Дегтярев не справится, мы бы его кандидатуру не предлагали. Мы же обещаем ему всяческую поддержку. Но в равной степени ответственность лежит и на президенте, который назначил на эту должность. И мы считаем, что Дегтярев – достойный сменщик Сергея Фургала, - отметил собеседник НСН.
В свою очередь, политолог Сергей Старовойтов, обсуждая с НСН кандидатуру Дегтярева, отметил, что президент пошел на уступки ЛДПР.
«Кризис затянулся. Дегтярев был в шорт-листе, так что неожиданностей не было с его назначением. Мне кажется, что это, безусловно, уступка ЛДПР. После произошедшего с Фургалом Жириновский устроил настоящую истерику, выражая свое недовольство. И вот это назначение, скажем так, в рамках квоты ЛДПР, ведь Фургал победил на выборах, вопреки воле Кремля. Жириновский считает, что регион должен остаться за ним, это такой электоральный анклав ЛДПР», - полагает Старовойтов.
На сайте Кремля уже появился указ президента, которым освобождён от должности Сергей Фургал «в связи с утратой доверия президента». Врио губернатора Хабаровского края назначен Дегтярев.
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