Уступка или справедливость? Арестованного Фургала сменил однопартиец

В свою очередь, политолог Сергей Старовойтов, обсуждая с НСН кандидатуру Дегтярева, отметил, что президент пошел на уступки ЛДПР.

«Кризис затянулся. Дегтярев был в шорт-листе, так что неожиданностей не было с его назначением. Мне кажется, что это, безусловно, уступка ЛДПР. После произошедшего с Фургалом Жириновский устроил настоящую истерику, выражая свое недовольство. И вот это назначение, скажем так, в рамках квоты ЛДПР, ведь Фургал победил на выборах, вопреки воле Кремля. Жириновский считает, что регион должен остаться за ним, это такой электоральный анклав ЛДПР», - полагает Старовойтов.

На сайте Кремля уже появился указ президента, которым освобождён от должности Сергей Фургал «в связи с утратой доверия президента». Врио губернатора Хабаровского края назначен Дегтярев.

