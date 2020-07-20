Политолог сравнил Путина со слоном, а протестующих в Хабаровске - с «моськами»

В планах президента России Владимира Путина в ближайшее время нет визита в Хабаровск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил, почему Путин не поедет в Хабаровск. По его словам, визит может усилить протестные настроения.

«Если визит был назначен и обнародован, то, может быть, и стоит совершить этот визит. Сейчас или чуть позже. Если у людей будет ощущение – Путин не приехал, потому что мы вышли, то это описано дедушкой Крыловым строками «ах, Моська, как она сильна, что лает на слона». Но именно по той же самой причине, если визит не был запланирован, если Путин не собирался туда, то ехать не надо вообще. Потому что все будет восприниматься так – «мы вышли, и он приехал, какие мы крутые». Я все это помню по 80-м. Точно так Советский Союз и разваливался. Когда Михаил Сергеевич (Горбачев - прим. НСН) на каждый чих тут же начинал реагировать и показывать, как он борется за народ против ненавистных чиновников. В результате политически активная часть населения понимала, что чем больше давишь на власть, тем больше от нее получаешь. Это не имеет отношения в данном случае к самому событию, которое происходит в Хабаровске. Правы эти люди или не правы, надо выходить или не надо – чисто технологически при нашей структуре власти истерическая реакция на народные действия не допустима», - отметил он.