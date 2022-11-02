«Не выдержат нервы»: Северной Корее предрекли войну с США

Накануне Северная Корея выпустила в сторону Японского моря по меньшей мере десять ракет разных типов. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Республикой Корея. Жебин отметил, что если КНДР все же решит провести новое ядерное испытание в ответ на учения, то война будет неизбежна.

«США вместе с южнокорейцами и японцами делали неоднократные заявления о том, что они дадут беспрецедентно жесткий ответ на ядерные испытания КНДР. Если говорить о военном ответе, то он будет означать новую Корейскую войну. Вряд ли северокорейцы смирятся с тем, что у них разбомбят ядерный центр или какой-то другой объект их ракетно-ядерной программы. Также США, Япония и Южная Корея, которые имеют абсолютное превосходство на море, могут попытаться в одностороннем порядке блокировать северокорейские порты. Они используются, по утверждениям американцев, для контрабанды в КНДР нефти и других материалов, ввоз которых ограничен резолюциями. Возможны также меры по закрытию северокорейских диппредставительств в странах, которые подвержены влиянию США», - сказал Жебин.