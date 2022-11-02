«Не выдержат нервы»: Северной Корее предрекли войну с США
США и южнокорейцы не скрывают, что целью их учений является «обезглавливание» военно-политического руководства КНДР, отметил в эфире НСН политолог Александр Жебин.
Если КНДР решит провести новое ядерное испытание, то США, Южная Корея и Япония дадут беспрецедентно жесткий ответ, вследствие чего начнется новая Корейская война, также эти страны могут попытаться блокировать северокорейские порты, заявил политолог, краевед Александр Жебин в разговоре с НСН.
Накануне Северная Корея выпустила в сторону Японского моря по меньшей мере десять ракет разных типов. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Республикой Корея. Жебин отметил, что если КНДР все же решит провести новое ядерное испытание в ответ на учения, то война будет неизбежна.
«США вместе с южнокорейцами и японцами делали неоднократные заявления о том, что они дадут беспрецедентно жесткий ответ на ядерные испытания КНДР. Если говорить о военном ответе, то он будет означать новую Корейскую войну. Вряд ли северокорейцы смирятся с тем, что у них разбомбят ядерный центр или какой-то другой объект их ракетно-ядерной программы. Также США, Япония и Южная Корея, которые имеют абсолютное превосходство на море, могут попытаться в одностороннем порядке блокировать северокорейские порты. Они используются, по утверждениям американцев, для контрабанды в КНДР нефти и других материалов, ввоз которых ограничен резолюциями. Возможны также меры по закрытию северокорейских диппредставительств в странах, которые подвержены влиянию США», - сказал Жебин.
Он отметил, что крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи рассматриваются в КНДР как репетиция агрессии. По словам Жебина, если у одной из сторон «не выдержат нервы», то малейший просчет может обернуться масштабным конфликтом.
«Военные учения США и Южной Кореи рассматриваются в Пхеньяне как репетиция агрессии. Такие репетиции проводятся каждый год, но эта отличается тем, что она носит беспрецедентно крупномасштабный характер, задействовано более 200 самолетов. Учитывая подлетное время с территории Южной Кореи, то оно очень маленькое для предупреждения возможного нападения. Отсюда северокорейцы нервничают и вынуждены предпринимать меры по повышению готовности своих вооруженных сил. Все это создает очень напряженную обстановку. Малейший просчет, или, если у кого-то не выдержат нервы, может обернуться крупномасштабным конфликтом», - указал политолог.
Кроме того, Жебин подчеркнул, что США и Южная Корея не скрывают, что их учения проводятся с целью уничтожения военно-политического руководства КНДР. Политолог также выразил уверенность, что с завершением учений может произойти некий спад напряженности.
«США и южнокорейцы не скрывают, что важной частью этих учений являются удары с целью уничтожения военно-политического руководства КНДР, так называемое «обезглавливание» противника. Учитывая роль лидеров КНДР, это воспринимается как личное оскорбление и угроза главе государства. Хочется надеяться, что странам хватит выдержки, чтобы пройти этот этап без серьезного конфликта. По завершении этих учений можно ждать спада напряженности. Но, тем не менее, с приходом нового президента Южной Кореи, который взял курс на более жесткую линию по отношению к КНДР, напряженность на Корейском полуострове возросла. Но пока каких-то признаков, что она может перейти к режиму диалога или переговоров, не просматривается», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее США и Южная Корея 31 октября начали первые крупномасштабные совместные воздушные учения Vigilant Storm почти за пять лет. Как сообщило Yonhap со ссылкой на южнокорейских чиновников, маневры проходят после ряда ракетных запусков со стороны КНДР и на фоне опасений, что Пхеньян может вскоре провести ядерное испытание.
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