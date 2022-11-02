В США не увидели угрозы для страны в связи с запуском ракет КНДР

США осведомлены о запусках КНДР баллистических ракет, однако не видят в этом угрозы для территории страны или своих союзников. Об этом сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании американских ВМС.

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«Хотя мы пришли в выводу, что это событие не представляет непосредственной угрозы для США и наших союзников, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР в области ОМУ и баллистических ракет», — приводит заявление RT.

В среду Южная Корея сообщила, что Пхеньян запустил не менее 10 ракет в сторону Японского моря. В ответ южнокорейские военные провели пуски трех ракет класса «воздух — земля», отмечает Ura.ru. Япония в связи с ракетными запусками заявила КНДР «решительный протест и осуждение».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыКНДРСША
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