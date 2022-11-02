В США не увидели угрозы для страны в связи с запуском ракет КНДР
США осведомлены о запусках КНДР баллистических ракет, однако не видят в этом угрозы для территории страны или своих союзников. Об этом сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании американских ВМС.
«Хотя мы пришли в выводу, что это событие не представляет непосредственной угрозы для США и наших союзников, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР в области ОМУ и баллистических ракет», — приводит заявление RT.
В среду Южная Корея сообщила, что Пхеньян запустил не менее 10 ракет в сторону Японского моря. В ответ южнокорейские военные провели пуски трех ракет класса «воздух — земля», отмечает Ura.ru. Япония в связи с ракетными запусками заявила КНДР «решительный протест и осуждение».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Картаполов: Срочников могут направить в соседние с зоной спецоперации регионы
- Холдинг Veon начал конкурентный процесс продажи «Вымпелкома»
- Под Херсоном неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями
- Мантуров назвал преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы России
- Продюсер «Ласкового мая» объявил о воссоздании группы
- Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги
- Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
- В США не увидели угрозы для страны в связи с запуском ракет КНДР
- Французы согласились с выводами России по «Северным потокам»
- В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru