В Южной Корее заявили о запуске КНДР не менее 10 ракет разных типов

Данные о типах ракет не приводятся.

Ранее стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности, напоминает телеканал «360». Один из снарядов упал вблизи южнокорейских территориальных вод к югу от северной разграничительной линии, считающейся в Сеуле фактической границей. Президент Республики Корея Юн Сок Ель дал указание принять меры, чтобы Пхеньян «заплатил за свои провокации».

В ответ на пуски КНДР южнокорейские военные запустили три ракеты класса «воздух-земля», пишет Газета.ру. Ракеты были направлены в открытое море в сторону Северной разграничительной линии.

