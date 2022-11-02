В Южной Корее заявили о запуске КНДР не менее 10 ракет разных типов

КНДР в среду запустила не менее 10 ракет разных типов. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

СМИ: Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря

Данные о типах ракет не приводятся.

Ранее стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности, напоминает телеканал «360». Один из снарядов упал вблизи южнокорейских территориальных вод к югу от северной разграничительной линии, считающейся в Сеуле фактической границей. Президент Республики Корея Юн Сок Ель дал указание принять меры, чтобы Пхеньян «заплатил за свои провокации».

В ответ на пуски КНДР южнокорейские военные запустили три ракеты класса «воздух-земля», пишет Газета.ру. Ракеты были направлены в открытое море в сторону Северной разграничительной линии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаЮжная КореяКНДР
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