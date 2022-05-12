Daily Express: Британцы осудили Джонсона за соглашение о гарантиях безопасности со Швецией
Жители Великобритании осудили премьер-министра страны Бориса Джонсона после его намека на то, что Лондон может предоставить Стокгольму ядерную поддержку. Об этом сообщает британская газета Daily Express.
Ранее Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающее наращивание обмена развединформацией, проведение совместных военных учений и усиление сотрудничества в рамках переброски техники. После этого Джонсон пообещал, что, если на Швецию будет совершено нападения, Британия окажет ей любую необходимую помощь.
По мнению читателей Daily Express, подобными заявлениями премьер-министр Великобритании может привести страну к ядерному конфликту. В связи с этим британцы призвали жителей Швеции не доверять его словам.
«Шведы должны знать, что любое соглашение с этим лживым шутом Джонсоном не стоит бумаги, на которой оно написано», - заявил один из пользователей.
До этого британцы раскритиковали Лондон за военную помощь Украине.
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