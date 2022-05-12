Daily Express: Британцы осудили Джонсона за соглашение о гарантиях безопасности со Швецией

Жители Великобритании осудили премьер-министра страны Бориса Джонсона после его намека на то, что Лондон может предоставить Стокгольму ядерную поддержку. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

Ранее Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающее наращивание обмена развединформацией, проведение совместных военных учений и усиление сотрудничества в рамках переброски техники. После этого Джонсон пообещал, что, если на Швецию будет совершено нападения, Британия окажет ей любую необходимую помощь.

«Ядерный шантаж?» США испугались российской риторики о Третьей мировой

По мнению читателей Daily Express, подобными заявлениями премьер-министр Великобритании может привести страну к ядерному конфликту. В связи с этим британцы призвали жителей Швеции не доверять его словам.

«Шведы должны знать, что любое соглашение с этим лживым шутом Джонсоном не стоит бумаги, на которой оно написано», - заявил один из пользователей.

До этого британцы раскритиковали Лондон за военную помощь Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПолитикаБезопасностьШвецияВеликобританияБорис Джонсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры