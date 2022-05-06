Британцы раскритиковали Лондон за военную помощь Украине
Британское правительство оказывает чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточно поддерживает собственное население в условиях высокой инфляции, считают читатели издания Daily Mail.
В материале приведена статистика о сокращении потребления мяса и алкоголя в Великобритании в апреле по сравнению с данными 2021 года. По данным газеты, рост счетов за электроэнергию, бензин и продукты питания вынуждает граждан Соединенного Королевства быть более избирательными в собственных тратах, чаще отказываясь от покупки спиртных напитков и мясных продуктов.
Один из читателей считает, что премьер Борис Джонсон должен перестать финансировать вооруженный конфликт, который не по карману Лондону. Другой пользователь интернета заявил, что половина страны с трудом догоняет инфляцию, тогда как деньги уходят на Украину.
Напомним, Лондон готовит очередную поставку вооружения для Киева на сумму 300 млн фунтов стерлингов. Отмечается, что Киев запросил у Лондона 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser
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