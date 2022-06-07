Джонсон признался, что не пожалел о вечеринках во время локдауна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что хотел бы снова посетить вечеринки, которые были во время локдауна, сообщает The Telegraph.
На соответствующий вопрос он ответил: «сделал бы это снова». Речь идет о прощальных мероприятиях, которые проводили в резиденции на Даунинг-стрит в связи с отставками коллег премьера. Тогда разразился скандал, так как вечеринки организовывали во время общенационального локдауна, а также накануне похорон принца Филиппа.
Слова Джонсона о желании повторить веселье уже вызвали бурные обсуждения в соцсетях.
Напомним, Джонсон заявил, что не планирует проведение досрочных парламентских выборов после получения вотума доверия от депутатов.
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