Джонсон признался, что не пожалел о вечеринках во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что хотел бы снова посетить вечеринки, которые были во время локдауна, сообщает The Telegraph.

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На соответствующий вопрос он ответил: «сделал бы это снова». Речь идет о прощальных мероприятиях, которые проводили в резиденции на Даунинг-стрит в связи с отставками коллег премьера. Тогда разразился скандал, так как вечеринки организовывали во время общенационального локдауна, а также накануне похорон принца Филиппа.

Слова Джонсона о желании повторить веселье уже вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

Напомним, Джонсон заявил, что не планирует проведение досрочных парламентских выборов после получения вотума доверия от депутатов.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
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