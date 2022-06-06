Британовед назвала условия для отставки Джонсона

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила, что даже если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сохранит свой пост, он не сможет чувствовать себя в безопасности, сообщает NEWS.ru.

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По её словам, в «Комитет 1922» от консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру, однако для того, чтобы смести его, нужно получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.

«Если 180 парламентариев выразят Джонсону недоверие, тогда будут назначены выборы нового лидера партии, но это не означает, что падет правительство. Консерваторы изберут нового лидера, который и станет премьер-министром», - подчеркнула она.

Ананьева добавила, что если необходимого количества голосов против Джонсона набрать не удастся, то, по правилам Консервативной партии, высказать вотум недоверия премьеру можно будет только через год.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что продолжение инфляции в Великобритании может подтолкнуть к смене кабинета министров и, соответственно, привести к отставке Бориса Джонсона, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ОтставкаГолосованиеВеликобританияБорис Джонсон
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