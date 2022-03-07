Четвертый раунд переговоров РФ и Украины ожидается в ближайшее время
Четвертый раунд переговоров РФ и Украины пройдёт в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал член российской делегации Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.
Ранее в понедельник стало известно, что третий раунд переговоров Украины и России завершился в Белоруссии с «небольшими подвижками». Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля.
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