Янукович обратился к Зеленскому с призывом достичь мирного соглашения с РФ

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему главе страны Владимиру Зеленскому и призвал остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Януковича, поступившее в агентство.

Четвертый раунд переговоров РФ и Украины ожидается в ближайшее время

«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнёры на Западе», — цитирует Януковича RT.

Виктор Янукович - четвертый президент Украины. После президентских выборов 2010 года Янукович заступил на пост после Виктора Ющенко, обойдя в президентской гонке Юлию Тимошенко.

22 февраля 2014 года на фоне политического кризиса Януковича отстранили от власти. На него завели многочисленные уголовные дела, напоминает Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ будут продолжаться до того момента, пока не будет достигнут результат. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор Янукович
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